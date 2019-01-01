رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج 5 سنوات

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، المتواجد في الجزائر، تعاقد ناديه مع المالي أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر، لمدة خمسة مواسم قادمة.



جاء ذلك بعد فترة من التفاوض استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني والسعي لاستفادة الأهلي من جهوده.



وكان الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، كلف أمير توفيق بالسفر إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد في ظل وجود عدة عروض للاعب من دول بلغاريا وتونس والسعودية، ليتم توقيع العقود بعد جهود كبيرة من مدير التسويق والتعاقدات.



يذكر أن ديانج البالغ من العمر 21 عاما، يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي، وانضم لصفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي لمدة ٥ مواسم قادمة.