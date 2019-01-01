قوات الجيش اليمني حررت مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في صعدة

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا، اليوم الجمعة، تحرير مواقع جديدة من قبضة مسلحي الحوثيين بمحافظة صعدة، شمالي اليمن، الواقعة على الحدود مع السعودية.



وقال موقع الجيش"سبتمبر نت" إن قوات الجيش اليمني تمكنت من تحرير مواقع جديدة في جبهة محور رازح الحدودية، بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية.



وفرضت قوات الجيش الوطني حصارا خانقا على مواقع في سوق شعبي بالمنطقة ذاتها وقرى مجاورة لها كانت تتخذها المليشيا أماكن للتحصن فيها، بحسب ما أفاد الموقع.



وذكر الموقع، أن غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي رافقت المعارك، دمرت آليات عسكرية للحوثيين، في حين كثفت مدفعية الجيش الوطني قصفها لمواقع وتحصينات المليشيا "ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من عناصر المليشيا".



وأشار الموقع إلى أن الفرق الهندسية انتزعت أكثر من ثلاثين عبوة ناسفة ولغم أرضي "كانت زرعتها المليشيا لإعاقة تقدم الجيش الوطني في هذه المواقع الاستراتيجية التي تعد شريانا مهما لحماية خطوط إمداداتها الرابطة بين منطقة الحجلة وبني معين".