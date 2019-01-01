ترامب: مجلس الاحتياط الاتحادي لا يعرف ما يفعله

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي)، وقال إن المجلس يرتكب أخطاء في إدارة السياسة النقدية.



وقال "ترامب" في هجومه "ليس لدينا مجلس احتياط يعرف ما يفعله"، مجددا مطالبته للمجلس بخفض أسعار الفائدة، من أجل تحفيز الاقتصاد الأمريكي.



جاء أحدث هجوم للرئيس الأمريكي على مجلس الاحتياط الاتحادي، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العمل الأمريكية بيانات الوظائف خلال يونيو الماضي حيث جاءت البيانات أفضل من التوقعات وأظهرت

إضافة حوالي 224 ألف وظيفة جديدة إلى سوق العمل الأمريكية، مع مؤشرات على تحسن الأجور.



ومن المتوقع أن تكون بيانات سوق العمل الأمريكية ضمن العوامل التي يضعها مسؤولو مجلس الاحتياط الاتحادي في الاعتبار أثناء دراسة خفض الفائدة الأمريكية لتعزيز الاقتصاد.



وأشاد "ترامب" ببيانات الوظائف وقال إنها "أرقام عظيمة".