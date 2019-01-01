برشلونة: نيمار يرغب في مغادرة باريس سان جيرمان

قال جوسيب بارتوميو، رئيس برشلونة إن النادي يدرك أن نيمار يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لكن النادي الفرنسي لا يريد بيع المهاجم البرازيلي.



وأبلغ بارتوميو مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة: "نعرف أن نيمار يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان لكننا ندرك أيضا أن باريس سان جيرمان لا يرغب في بيعه، لذلك لن نضمه".



كما كشف بارتوميو عن اجتماع بين أوسكار جراو، الرئيس التنفيذي لبرشلونة وميجل أنخيل جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد بشأن انتقال مهاجم فرنسا أنطوان جريزمان، الذي أعلن في مايو أنه سيترك فريق العاصمة الإسبانية.



وتراجع شرط فسخ عقد جريزمان من 200 مليون يورو (224.4 مليون دولار) إلى 120 مليون يورو، لكن بارتوميو قال إن النادي يحاول الوصول إلى اتفاق بدون دفع هذا الشرط.



وأضاف "أمس عقدنا اجتماعا في مدريد، جيل مارين وأوسكار جراو تقابلا وطلبنا معرفة إن كان بوسعنا التفاوض من أجل جريزمان".



ورفض جريزمان عرضا للانتقال إلى برشلونة العام الماضي، وأعلن استمراره مع أتلتيكو في فيلم وثائقي أطلق عليه "القرار".