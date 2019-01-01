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الثقافة

أنشطة متنوعة بثقافة الجيزة

الجمعة 05/يوليه/2019 - 06:36 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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قدّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، حيث شهد قصر ثقافة الجيزة ورش لتدريب الباليه للكبار والصغار، وورش لتدريب البيانو والجيتار والفنون الشعبية، بالإضافة لثلاث ورش فنية للكبار والصغار وذوي الاحتياجات الخاصة لرسم أشجار وورد باستخدام الأشكال الهندسية والأرقام والألوان المختلفة.

بينما نفّذ قصر ثقافة الحي السادس من داخل حضانة بيبي جاردن ورشة فنية لعمل هدايا للأطفال باستخدام الفوم والملاعق البلاستيك وورق الكانسون، بالإضافة لورشة حكي لقصة حكايات في الغابة للأطفال.

وأقامت مكتبة الدقي ورشة حكي عن إنشاء السكة الحديد في مصر تناولت تاريخ إنشائها يوم 12 يوليو عام 1851 بناء علي طلب من انجلترا للسلطان العثماني لعمل خط سكة حديد بالقاهرة والاسكندرية وهو أول خط حديد بالوطن العربي وقارة أفريقيا.

كما نفّذ بيت ثقافة صفط اللبن ورشة حكي لقصة "القطة نوسه والفأر الشقي" للكاتبة إلهام سعودي دارت حول مكائد الحيوانات لبعض والبقاء دائما للأذكى، وعقدت مكتبة الكوم الأحمر محاضرة بعنوان "حقوق المرأة في المجتمع" ألقاها الصحفي محمد عباس أحمد، تناولت أن الإسلام لم يفرق بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات كما أعطى للمرأة حقوقها في كل شئ.

وأقامت مكتبة منشأة البكاري ندوة عن "أدب الحوار"، تناولت معنى كلمة حوار في اللغة بأنه طريقة التواصل والخطاب بين الناس وأن الاختلاف في الرأي أمر طبيعي ولكن يجب البعد عن التعصب وقبول رأي الآخر، بينما نفّذت مكتبة ساقية مكي ورشة حكي لقصة "الشهيد الحي" للكاتب حازم هاشم التي تتناول قصة قائد من القوات الجوية نفّذ الأوامر الصادرة له يوم السادس من أكتوبر بالهجوم على العدو وانتهت الحرب باستراد الأراضي المحتلة، كما ناقشت مكتبة سقاره كتاب "أسلحة الدمار" للكاتب سمير محمود الذي يتناول قصة اختراع العالم نوبل الديناميت عام ١٨٦٦ الذب تُوفي عام ١٨٦٩ إثر نزيف.

نظّمت مكتبة بولاق الدكرور اطلاع حر عن ثوره ٢٣ يوليو، ونفّذت مكتبة الهلال الأحمر ورشتين فنيتين لعمل رسومات عن الرياضة بمناسبة الاحتفال بيوم الرياضة العالمي وأخرى لعمل جراب للمحمول باستخدام الفوم جليتر والألوان الخشب والفلومستر والشمع للأطفال، وأقام بيت ثقافة كرداسه من داخل حضانة الرجاء ورشة فنون تشكيلية لعمل كرسي باستخدام الزجاجات البلاستيكية الفارغه للأطفال، بالإضافة لتنفيذ مكتبة دور التربية ورشة تدوير مخلفات لرسم سلحفاة باستخدام أطباق الحلويات، وتدريبات التنورة والفنون الشعبية، ومسابقة في المعلومات العامة للأطفال.

بينما أقامت مكتبة الطلبة والطالبات ورشة كورشيه للسيدات والمعلمات لعمل الكوفية باستخدام خيط الصوف، إلى جانب تنظّيم مكتبة امبابة ورشة فنية لتعليم الأطفال الرسم والتلوين باستخدام الألوان المختلفة، وأقامت مكتبه السلام ورشتين فنيتين لعمل وردة باستخدام الشراب الفيليه والطين الأسواني للأطفال، بينما نظّم كل من بيت ثقافة زنين ومكتبة الحلف الشرقي بأطفيح مسابقة في المعلومات العامة للأطفال، وأقام بيت ثقافة أوسيم يوما مفتوحا لاكتشاف المواهب في الغناء والشعر.
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