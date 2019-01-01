افتتاح أعمال تطوير فرع الهيئة المصرية للكتاب في لبنان

افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مساء اليوم، أعمال التطوير والتجديد التي تم إنجازها بفرع الهيئة المصرية العامة للكتاب في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وزير الثقافة اللبناني محمد داود وعدد من كبار المسئولين والمهتمين بالشأن الثقافي والإعلامي في لبنان.



وشارك في أعمال الافتتاح للفرع الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة، والمستشار محمود عابدين المستشار القانوني للهيئة.



وعلى وقع مجموعة من الأغاني المصرية التراثية والفنون الشعبية، جرت عملية الافتتاح وسط اهتمام بالغ وحفاوة من قبل الأوساط الثقافية والأكاديمية اللبنانية وكذلك حضور عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية.



وشملت أعمال التحديث والتطوير لمقر الهيئة الذي يقع في منطقة (الحمراء) التجارية بوسط العاصمة اللبنانية، توسعة المقر وتجديده بالكامل على مستوى الإنشاءات، وتزويده بوسائل حديثة، وإمداده بإصدارات متنوعة في مختلف المجالات سواء تلك الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب أو دور نشر أخرى.



وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنها أولت اهتماما كبيرا بتحديث وضع فرع هيئة الكتاب في بيروت، باعتبار أنه يمثل أحد القنوات المهمة لنشر الثقافة المصرية التي تتسم بالعراقة وقوة التأثير، وتدعيم وجودها في العالم العربي، خاصة في لبنان الذي يهتم كثيرا بحركة الثقافة والنشر في مجالات الأدب والفنون.



وأشارت وزيرة الثقافة إلى أنها وجهت بأن يضم الفرع مجموعة منتقاة من الكتب والإصدارات المتميزة في كافة فروع الثقافة والآداب والفلسفة والتاريخ المصري القديم والفن والعلوم، وأن تشمل اهتمامات مختلف الفئات والشرائح العمرية، لافتة إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار توجه عام للدولة المصرية لتعزيز حضورها الفكري في المنطقة، خاصة وأن الثقافة والفكر المصريين لطالما كانا حاضرين وبقوة في وجدان كافة الدول والشعوب العربية.



وأكدت الحرص على أن تكون أسعار كافة الكتب والإصدارات مناسبة، لتشجيع جمهور القراء اللبنانيين على الإقبال الكبير والدائم وإعطاء الزخم الجماهيري له، خاصة وأن فرع الهيئة في بيروت كان قد تم إنشاؤه في حقبة الستينيات من القرن الماضي، ولكن لم تجر به أعمال تطوير وتحديث على مستوى محتوى الكتب أو المكان منذ عشرات السنوات.

