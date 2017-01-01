ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين على حدود غزة لـ16 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، منذ قليل، ارتفاع عدد الإصابات بين الفلسطينيين، إلى 16 شخصًا، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 10 إصابات بالرصاص الحي.



ويُحيي الفلسطينيون، اليوم، فعاليات جمعة "بوحدتنا نسقط المؤامرة"، ضمن مسيرات العودة الكبرى على حدود غزة، والتي انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطينى، وإصابة أكثر من 22 ألفًا آخرين.



وأعلن الاحتلال الإسرائيلى، الجمعة الماضى، عن إعادة إدخال الوقود عبر معبر "كرم أبوسالم" إلى محطة الكهرباء بالقطاع المحاصر، وكذلك توسيع مساحة الصيد فى بحر غزة لمسافة 15 ميلًا بحريًا، مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة من غزة، وفق ما جاء في بنود التهدئة التي تم التوصل إليها، بعد جهود قوية من قبل مصر والأمم المتحدة.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في وقت سابق، إنه لولا الاتصالات القوية التي أجرتها القاهرة، وكذلك الأمم المتحدة، لكان الوضع اتجه إلى تصعيد عسكري هذا الأسبوع، موضحةً أن تلك الاتصالات تمكنت من صنع انفراجة بعد صعوبة الأوضاع بين الجانبين.