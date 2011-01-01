كيف يسرق الغرب الملايين من أموال الليبيين؟

كشف تقرير صادر عن موقع "سوشاليست وركر" البريطاني اليوم الجمعة، عن الكيفية التي تتم بها سرقة الملايين من المواطنين في ليبيا من قبل الدول الغربية.



وذكر التقرير أنه مع انهيار نظام الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي في ليبيا العام 2011، سيطرت مسألة المال على تفكير النخبة العالمية.



بينما تمحورت الشائعات حول وجود كميات من الماس وسبائك الذهب المدفونة في جميع أنحاء القارة الإفريقية، كانت الكنوز الحقيقية مدفونة في البنوك وعمليات الاحتيال الخارجية.



ووفقًا للتقرير، استخدم القذافي ثروة البلاد النفطية لتمويل مشاريعه وتعزيز نفوذ ليبيا، وقد أدت معارضة الغرب للنظام في البداية، قبل دعمه، والعودة لمعارضته لاحقًا، إلى ضياع الكثير من الأموال عبر النظام المالي العالمي، حيث كانت صناعة النفط والإمبريالية الغربية هي التي تحدد وتيرة الأحداث.



يقول تقرير الموقع، إن بريطانيا تقربت من ليبيا منذ العام 2007، ما أدى إلى تدفق الأموال إلى الشركات والبنوك والكليات البريطانية، الأمر الذي تسبب في مشكلة كبرى عندما تغيرت التحالفات، حيث سارعت بريطانيا لتحويل الحلفاء إلى أعداء والعكس، ونقل عملاء المخابرات موسى كوسا، الذي كان يوصف بأنه "الإرهابي الليبي الأول" خارج البلاد لإجراء مقابلة مع شبكة "بي بي سي".



وفي فبراير 2011، قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجميد أصول النظام الليبي، الذي كان من المفترض أن يفيد الشعب الليبي، واستولت الولايات المتحدة على حوالي 30 مليار جنيه إسترليني من الأصول الليبية، بينما حصلت بريطانيا على 11 مليار جنيه إسترليني.



وعلى الرغم من أن بريطانيا تعتبر ما يحدث للأصول المجمدة أمرًا سريًّا، إلا أن "هيئة صاحبة الجلالة للجمارك" البريطانية، اعترفت في الشهر الماضي، بأنها تتلقى ضرائب من نسبة صغيرة من الكيانات المملوكة للنظام الليبي.



وتسلمت الهيئة حوالي 17 مليون جنيه إسترليني منذ بداية السنة الضريبية 2016-2017 حتى الآن، بمعدل حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني كل عام.