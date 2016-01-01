بطولة ويمبلدون: أندرسون الوصيف يلحق بركب المودعين

لحق الجنوب إفريقي كيفن أندرسون وصيف بطل النسخة الأخيرة والمصنف ثامنا عالميا بركب المودعين بخروجه من الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في كرة المضرب بخسارته أمام الأرجنتيني غيدو بيا 4-6 و4-6 و6-7 (4-7) الجمعة.



ودفع أندرسون، الرابع في ويمبلدون، ثمن عدم خوضه مباريات كثيرة في الآونة الأخيرة بسبب الإصابة في الكوع وكذلك عدم المشاركة في موسم الملاعب الترابية وبطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس.



وستؤدي خسارة أندرسون إلى خروجه من نادي اللاعبين العشرة الأوائل في التصنيف العالمي وذلك للمرة الأولى منذ 12 فبراير 2018.



وبات أندرسون سادس مصنف بين العشرة الأوائل يودع البطولة الإنجليزية حيث لحق بالنمساوي دومينيك تييم الخامس والألماني ألكسندر زفيريف السادس واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السابع والأمريكي جون إيسنر التاسع والروسي كارين خاتشانوف.



ووحدهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول والسويسري روجيه فيدرر الثاني والإسباني رافايل نادال الثالث والياباني كي نيشيكوري الثامن بين العشرة الأوائل لا يزالون في المنافسة.



في المقابل، نجح بيا، المصنف 26 عالميا، في بلوغ الدور ثمن النهائي لإحدى بطولات الجراند سلام للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.



وقال بيا "لا أعرف كيف أصف هذا الفوز، لقد خضت ثلاث مجموعات رائعة".



ويلتقي الأرجنتيني، البالغ من العمر 29 عامًا، في الدور ثمن النهائي مع الكندي ميلوش راونيتش وصيف بطل ويمبلدون عام 2016 والفائز على الأمريكي العملاق رايلي أوبيلكا 7-6 (7-1) و6-2 و6-1.