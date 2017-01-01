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عالم

"لا تفاوض لا صلح لا اعتراف".. شعار مسيرات العودة الفلسطينية الجمعة المقبلة

الجمعة 05/يوليه/2019 - 05:40 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
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أعلنت الهيئة الفلسطينية لمسيرات العودة الكبرى، منذ قليل، أن فعاليات الجمعة المقبلة ستكون تحت شعار "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان".

ويُحيي الفلسطينيون، اليوم، فعاليات جمعة "بوحدتنا نسقط المؤامرة"، ضمن مسيرات العودة الكبرى على حدود غزة، والتي انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطينى، وإصابة أكثر من 22 ألفًا آخرين.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلى، الجمعة الماضية، إعادة إدخال الوقود عبر معبر "كرم أبوسالم" إلى محطة الكهرباء بالقطاع المحاصر، وكذلك توسيع مساحة الصيد فى بحر غزة لمسافة 15 ميلًا بحريًا، مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة من غزة، وفق ما جاء في بنود التهدئة التي تم التوصل إليها، بعد جهود قوية من قبل مصر والأمم المتحدة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في وقت سابق، إنه لولا الاتصالات القوية التي أجرتها القاهرة، وكذلك الأمم المتحدة، لكان الوضع اتجه إلى تصعيد عسكري هذا الأسبوع، موضحةً أن تلك الاتصالات تمكنت من صنع انفراجة بعد صعوبة الأوضاع بين الجانبين.
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