مضادات الاكتئاب تخفض من نسب وفاة مرضى السكري

كشفت دراسة جديدة أجريت في تايوان أن مضادات الاكتئاب تقلل من خطر الوفاة بنسبة 30% لدى مرضى السكري والاكتئاب.



وقال كبير الباحثين في الدراسة الدكتور فينسنت تشين: "أظهرت أول دراسة على مستوى السكان في البلاد أن استخدام مضادات الاكتئاب يرتبط بانخفاض كبير في الوفيات بنسبة 35 في المائة بين مرضى السكري والاكتئاب".



وأضاف، تشن إنه على الرغم من أن الدراسة لم تبحث في السبب الكامن وراء فائدة مضادات الاكتئاب لمرضى السكري، فإن الأبحاث السابقة تشير إلى عدة أسباب تجعل مضادات الاكتئاب تقلل من خطر الوفاة بالنسبة للأشخاص المصابين بالسكري والاكتئاب.



أولًا، قد تقلل مضادات الاكتئاب من خطر الانتحار، إضافة إلى أنها تعمل على تحسين الحالة المزاجية لدى المرضى، مما قد يؤدي إلى تحسين قدرتهم على إدارة مرض السكري.



كما أن لهذه العقاقير آثار بيولوجية قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض أخرى، مثل أمراض القلب، والتقليل من الالتهابات، وتساهم في تميع الدم ومنع الجلطات.



وقد أجريت الدراسة على أكثر من 53000 شخص في تايوان ممن أصيبوا بداء السكري والذين تم تشخيصهم أيضًا بمرض الاكتئاب، على مدى 10 سنوات.



وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين تناولوا مضادات الاكتئاب، والذين بلغ عددهم 50000 كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب مرض السكري، بنسبة 30% مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا مضادات الاكتئاب.



من جهتها قالت أماندا سبراي، أستاذة مساعدة سريرية في قسم الطب النفسي في جامعة نيويورك لانجون: "يمكن أن يتداخل الاكتئاب مع قدرة شخص ما على الاعتناء بنفسه والالتزام بالأدوية الموصوفة، وكذلك إجراء تغييرات في نمط حياته مثل التمرينات الرياضية والنظام الغذائي الصحي".



وأشارت سبراي إلى أنه على الرغم من أنه ليس من الواضح من الدراسة ما إذا كانت الفائدة تنجم عن تحسن في الاكتئاب أو التغيرات البيولوجية التي تسببها الأدوية، فإنها تأمل بأن تفتح نتائج الدراسة، الباب على مصراعيه لتطوير علاجات تساهم في محاربة مرض السكري، وفق ما نقل موقع "يو بي آي".