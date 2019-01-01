"ديلي ميل": المزايدة على رأس توت عنخ آمون كانت الأسرع والأغلى

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن عملية المزايدة على رأس تمثال توت عنخ آمون كانت سريعة للغاية، ولم تستغرق سوى دقائق، وتم بيعه مقابل 4.7 مليون جنيه إسترليني.



وتابعت، أن سعر التمثال ارتفع بصورة كبيرة خلال دقائق من بدء المزايدة عليه، حيث بدأ المزاد بسعر 3 ملايين جنيه إسترليني، ليصل سريعًا إلى 4.7 مليون جنيه إسترليني، وكانت المزايدة محصورة بين شخصين فقط.



وأضافت أنه لم يكن أحد يتوقع أن يرتفع سعر التمثال بهذه الصورة، وفي وقت قصير للغاية، تم بيع التمثال الأقصر بالنسبة لباقي التحف التي تم بيعها في نفس المجموعة، على الرغم من أنه الأعلى قيمة.



وأشارت إلى أن قيمة المعروضات في هذا المزاد بالكامل كانت أكثر من 9 ملايين جنيه إسترليني، منها 4.7 مليون جنيه إسترليني للتمثال فقط.