افضل الزيوت الطبيعية لعلاج آلام المفاصل

التهاب المفاصل هو حالة شائعة تسبب الالتهابات والآلام، ورغم عدم وجود علاج لهذا المرض، هناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تخفيف الألم والانزعاج، كاتباع نظام غذائي صحي يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية.



وبما أن بعض زيوت الطهي تساعد في منع الإصابة بالأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، ينصح خبراء التغذية، باستخدام زيت الأفوكادو الذي يتميز بخصائص مضادة للالتهابات.



وبحسب الخبراء، يحتوي زيت الأفوكادو على كمية كبيرة من الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي يمكن أن تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.



إضافة إلى ما سبق، فإن زيت الافوكادو له تأثير مضاد للالتهابات مما يساعد في تخفيف أعراض التهاب المفاصل، وهو أيضًا مصدر جيد لفيتامين E.



كما يوصي الخبراء بالزيوت الصحية التالية لخصائصها المضادة للالتهاب:



1-زيت الزيتون

غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، والمركبات المضادة للالتهابات والأكسدة.



2- زيت الجوز

غني بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، بما في ذلك حمض ألفا لينوليك، ويمكن لهذه الأحماض الدهنية أيضًا أن تخفض مستويات البروتين التفاعلي، الذي يعتبر مقياسًا لانتشار الالتهابات في الجسم.