Vivo الصينية تكتسح سوق الهواتف بجهاز مميز
الجمعة 05/يوليه/2019 - 05:27 م
قررت Vivo الصينية المنافسة في سوق الهواتف الذكية بهاتف جديد ذي مواصفات متطورة، لا يتجاوز سعره الـ 380 دولارا.
ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهاتف Z1 Pro الجديد:
-هيكل مقاوم للماء والغبار.
- شاشة بمقاس 6.53 بوصة، وأبعاد "9:19.5"، ودقة عرض (23401080) بيكسل.
- ماسح لبصمات الأصابع.
- معالج Snapdragon 712 ثماني النوى.
- معالج رسوميات Adrоno 616.
- ذاكرة وصول عشوائي 46 جيجابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية 64128 جيجابايت.
- منفذان لبطاقات الاتصال.
- منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية micrоSD.
- منفذ 3.5 ملم للسماعات.
- NFC.
- بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تعمل مع ميزة الشحن السريع.
- نظام تشغيل Andrоid 9.0.
- كاميرا أساسية بدقة (16+8+2) ميجابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.
ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهاتف Z1 Pro الجديد:
-هيكل مقاوم للماء والغبار.
- شاشة بمقاس 6.53 بوصة، وأبعاد "9:19.5"، ودقة عرض (23401080) بيكسل.
- ماسح لبصمات الأصابع.
- معالج Snapdragon 712 ثماني النوى.
- معالج رسوميات Adrоno 616.
- ذاكرة وصول عشوائي 46 جيجابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية 64128 جيجابايت.
- منفذان لبطاقات الاتصال.
- منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية micrоSD.
- منفذ 3.5 ملم للسماعات.
- NFC.
- بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تعمل مع ميزة الشحن السريع.
- نظام تشغيل Andrоid 9.0.
- كاميرا أساسية بدقة (16+8+2) ميجابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.