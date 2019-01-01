بن عطية يغيب عن مباراة بنين بسبب الإصابة

يغيب النجم مهدي بن عطية عن مباراة منتخب بلاده المغرب مع بنين ضمن ثمن نهائي أمم إفريقيا، للإصابة، بحسب ما أعلنت عنه بعض المواقع الرياضية المغربية.



ومن شأن إصابة بنعطية أن تدفع بمدرب "أسود الأطلس"، هيرفي رونار، لإقحام المدافع مروان داكوستا بشكل أساسي علما أنه شارك لدقائق قليلة في المباراة التي جمعت المنخب المغربي مع المنتخب الإيفواري، خلال الجولة الثانية من دور المجموعات.