علاج تورّم القدم لمريض السكري

بمجرد تشخيص السكري تنبغي مراقبة مجموعة من المضاعفات والآثار الجانبية للمرض جيدًا، ومنها تورّم القدم، من مضاعفات السكري أيضًا زيادة مخاطر أمراض الكلى والقلب والعيون، وتعتبر مشاكل القدم من الأمور التي ينبغي الحذر منها جيدًا سواء كانت المشكلة هي التورّم أو وجود جرح أو قطع.



يحدث تورّم القدمين نتيجة زيادة تراكم السوائل الناجم عن ضعف تدفق الدورة الدموية، فإذا لاحظ المريض تورّم القدم عليه استشارة الطبيب من دون تأخير.



طرق الحماية والعلاج:



- ممارسة التمارين والنشاط البدني لمدة 30 دقيقة يوميًا على الأقل.

- رفع القدمين لأعلى يوميًا لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

- ارتداء حذاء مرن، وغير ضيق ليسمح بتدفق الدم.

- تقليل أكل الملح.

- شرب المزيد من الماء لترطيب الجسم (6 إلى 8 أكواب من السوائل الخالية من الكافيين).

- استخدام جورب ضاغط على مفصل الأنكل لتحسين تدفق الدم، والتي تُعرف في الصيدليات بجوارب السكري.