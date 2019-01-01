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عالم

اليونان تصادر كمية قياسية من الحبوب المخدرة القادمة من سوريا

الجمعة 05/يوليه/2019 - 05:20 م
جريدة الدستور
وكالات
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صادرت السلطات اليونانية ما وصفته بأكبر كمية مخدرات من نوعها يتم ضبطها في العالم قادمة من
سوريا وقالت إن قيمتها تربو على نصف مليار يورو.

وقالت وحدة الجرائم المالية اليوم الجمعة إن خفر السواحل وضباط مكافحة المخدرات صادروا ثلاث حاويات مليئة بالأمفيتامينات. وشارك في العملية 20 ضابطا وتمت مصادرة 5.25 طن من المخدر، وهو عبارة عن 33 مليون قرص كبتاجون، من الحاويات التي تم شحنها من سوريا.

وقالت وحدة الجرائم المالية في بيان "هذه أكبر كمية تتم مصادرتها عالميا مما يحرم الجريمة المنظمة من عائدات تتجاوز 660 مليون دولار (587.45 مليون يورو)".

والكبتاجون أحد الأسماء التجارية العديدة لفينيثيلين الهيدروكلوريد، وهو مركب كيميائي ينتمي إلى عائلة الأمفيتامينات التي تنشط الجهاز العصبي المركزي.

وفي الستينيات، تم وصف هذا الدواء لعلاج فقدان الحس والاكتئاب، لكن بحلول الثمانينيات قررت المؤسسات الطبية أن أضرار إدمان الكبتاجون تفوق الفوائد الإكلينيكية وجرى حظره.

لكن الكبتاجون مخدر له شعبية في شبه الجزيرة العربية وفي سوريا.

وباتت سوريا مصدرا ومستهلكا رئيسيا للأمفيتامينات إذ أدت صدمة الحرب الأهلية إلى زيادة الطلب وأتاح انتهاك القانون والنظام فرصا للمنتجين.
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