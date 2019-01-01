ننشر اقتراحات المستثمرين بشأن الضريبة العقارية

يعاني الكثير من المستثمرين وأصحاب المصانع بالعديد من المشكلات والمعوقات ولكن أبرز تلك المعوقات هو فرض الضرائب العقارية على المصانع المتوقفة واحتساب سعر الأرض بشكل مبالغ فيه، يفوق سعر شرائها من الحكومة، مما أدى إلى توقف بعض المصانع وتشريد الألف من العمال وأسرهم، فاقترح الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وأعضاءه برئاسة محمد فريد خميس حلول لإنهاء أزمة الضرائب العقارية.



وخلال الأسطر القادمة رصدت "الدستور" أبرز الحلول المقدمة من الاتحاد إلى وزارة المالية، تنقسم الحلول إلى مرحلتين الأولى: احتساب ضريبة عقارية على المساحة المستغلة فقط وعلى القيمة التي تم شراء الأرض بها.



أما المرحلة الثانية: طالبوا بإلغاء تلك الضريبة، وتعويضها بزيادة مقترحة على ضرائب الدخل للفئات العالية.