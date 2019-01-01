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رياضة

ميكايل بوتي يقود هجوم بنين أمام المغرب في دور الـ16 بأمم أفريقيا

الجمعة 05/يوليه/2019 - 05:14 م
جريدة الدستور
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أعلن الفرنسي ميشيل دوسييه المدير الفني لمنتخب بنين تشكيل فريقه لخوض مواجهة المغرب بملعب السلام في افتتاح مباريات دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية والمقامة في مصر حتى التاسع عشر من يوليو الجاري.
وجاءت اختيارات دوسييه كالتالي: فابيان فارنول في حراسة المرمى.
خط الدفاع: أوليفيه فيردون وخالد ادنون وإيمانويل إيمورو ومواز اديليهو.
خط الوسط: جوردان اديوتي وستيفان سيسينيون وسيبو ماما وجوديل دوسو وسيبو سوكو.
وفِي الهجوم:ميكايل بوتي.
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