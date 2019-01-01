حكيم زياش يقود المغرب أمام بنين في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية‎

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب عن تشكيل فريقه لخوض مواجهة بنين على ملعب ستاد السلام في افتتاح مباريات دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019 والمقامة في مصر حتي التاسع عشر من يوليو الجاري.

وجاء تشكيل أسود الأطلسي كالأتي: في حراسة المرمي ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ورومان غانم سايس،دا كوستا، ونبيل درار.

خط الوسط: مبارك بوصوفة، وكريم الأحمدي، ويونس بلهندة وحكيم زياش ونور الدين أمرابط.

وفِي الهجوم:يوسف النصيري.

وتأهلت المغرب لدور الـ16 بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بفوزها على نامبييا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

