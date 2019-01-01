محافظ الدقهلية يعلن التعريفة الجديدة للسيارات

أعلن محافظ الدقهلية كمال شاروبيم، التسعيرة الجديدة لمواد الوقود بمختلف أنواعه والتعريفة الجديدة لركوب السيارات داخل مدينة المنصورة.

وقال شاروبيم، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن سعر لتر بنزين 80 هو 6.75 جنيه وبنزين 92 هو 8 جنيهات وبنزين 95 هو 9 جنيهات وسعر لتر السولار والكيروسين 6.75 وسعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي 3.5 جنيه.

وأوضح أن سعر اسطوانة الغاز المنزلي هو 65 جنيهًا على أرض المستودع، وسعر تسليمها على مسافة 2 كيلو متر هو 67 جنيهًا وسعرها من مسافة 2 كيلو ولأقصى مسافة هو 70 جنيهًا، أما اسطوانة الغاز التجاري فتكون أسعارها هي 130،135،140 جنيهًا حسب المسافة كما تم ذكره بالنسبة للغاز المنزلي.

وشدد على المنع الكامل لبيع البنزين في جراكن، مشيرًا إلى أن سعر الاستهلاك المنزلي للغاز يتم احتسابه بسعر 2.35 جنيه للاستهلاك حتى 30 مترًا مكعبًا ومن 30 حتى 60 مترًا مكعبًا بسعر 3.10 جنيه ومن 60 مترًا وما فوقها بسعر 3.60 جنيه.

وأعلن محافظ الدقهلية عن أن أسعار ركوب سيارات السرفيس لكل الخطوط داخل مدينة المنصورة هو 2 جنيه وأن بداية "البنديرة" للتاكسي 6 جنيهات ويتم احتساب كل كيلو بسعر 1.25 جنيه.

وشدد، على إدارة ومباحث المرور بالتنبيه على السائقين بالإعلان عن التعريفات الجديدة للركوب والتزامهم بخطوط السير وتطبيق القانون على المخالفين، وكذلك على إدارات المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة بمختلف مواقف السيارات في مكان ظاهر، والزام السائقين بوضع "استيكرز" على السيارة يكتب عليها التسعيرة الجديدة وخط السير.