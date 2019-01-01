لاعبو بنين يتفقدون أرضية ملعب السلام قبل مباراة المغرب

حرص لاعبو منتخب بنين على تفقد أرضية ملعب السلام قبل خوض المواجهة المرتقبة، اليوم الجمعة، أمام منتخب المغرب في افتتاح مباريات دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية والمقامة في مصر حتي التاسع عشر من يوليو الجاري.

وقام اللاعبون بالتجول في أرضية الملعب قبل العودة مجددا إلى غرف خلع الملابس استعدادا للعودة إلى الملعب لبدء عمليات الأحماء.

كما قام طاقم التحكيم الأنجولي بقيادة هيلدر مارتينز دي كارفاليو والمكلف بإدارة اللقاء بالنزول إلى الملعب والإطمئنان علي كافة التجهيزات.

وتأهلت بنين إلى دور الـ 16 بعد التعادل في ثلاث مباريات مع غانا وغينيا بيساو والكاميرون لتحتل المركز الثالث في المجموعة السادسة بالكان.