اتفاق بين فولكسفاجن وفورد لمشاركة تكنولوجيا السيارات الكهربائية

قال مصدر مطلع اليوم الجمعة إن شركتي فورد وفولكسفاجن توصلتا إلى إطار اتفاق للتشارك في تكنولوجيا السيارات الكهربائية والسيارات الذاتية القيادة، وهو ما من شأنه أن يوسع نطاق تحالفهما بما يتجاوز التعاون في المركبات التجارية.

وقال المصدر إن فولكسفاجن ستتقسام مع فورد منصتها الخاصة بالسيارات الكهربائية (إم.إي. بي).



وأضاف مصدر ثان لـ"رويترز" أن من المنتظر أن يناقش المجلس الذي يشرف على فولكسفاجن تعزيز التحالف مع فورد خلال اجتماع سيُعقد في 11 يوليو.

ورفض متحدث باسم فولكسفاجن التعقيب على تفاصيل التحالف المحتمل لكنه قال إن المحادثات مع فورد تسير بخطى جيدة.

وقال متحدث باسم فورد "محادثاتنا مع فولكسفاجن تتواصل، والمناقشات كانت بناءة فيما يخص عددا من المجالات".