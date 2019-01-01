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عالم

عون يؤكد صمود المصالحة اللبنانية قبل جنازة مساعد وزير

الجمعة 05/يوليه/2019 - 05:05 م
د الرئيس اللبناني
د الرئيس اللبناني ميشال عون
وكالات
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شدد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة على صمود مصالحة بين اللبنانيين تلت الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1975 إلى عام 1990.
وجاء تصريحه قبل تشييع مساعد وزير قُتل يوم الأحد الماضي بالرصاص في هجوم أدى إلى اشتعال توترات سياسية.
وقال عون على تويتر "المصالحة في الجبل ثابتة ولا نريد للبنان أن يصبح بلدا للكانتونات".
وقُتل مساعدان لوزير شؤون الهجرة صالح الغريب، وهو درزي، بالرصاص لدى مرور موكبه في منطقة بجبل لبنان يتمتع بالنفوذ فيها فصيل درزي منافس.

وأشعل الحادث التوترات بين الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ومنافسه الدرزي التاريخي طلال أرسلان القريب من الحكومة السورية والمؤيد للغريب.
واتهم الحزب التقدمي الاشتراكي حراس الغريب بفتح النار يوم الأحد. وقال الغريب إنه كان هدفا لكمين مسلح.
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