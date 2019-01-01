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عالم

توافد الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة على حدود غزة

الجمعة 05/يوليه/2019 - 05:00 م
جريدة الدستور
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بدأ الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، بالتوافد إلى مخيمات العودة الخمسة شرق القطاع؛ للمشاركة في جمعة "بوحدتنا نسقط المؤامرة" ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.
ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في فعاليات الجمعة الـ 65 والتي ستحمل عنوان "بوحدتنا نسقط المؤامرة".
وجددت الهيئة تأكيد فصائل المقاومة على أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة، وستبقى متأججة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية كسلاح فعّال بيد شعبنا في سياق فضح جرائم الاحتلال والدفاع المستميت عن الحقوق والثوابت الفلسطينية، وإنهاء معاناة الشعب وكسر الحصار المفروض عليه.
بدوره دعا عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والقيادي في حركة الجهاد محمد الحرازين، لأوسع مشاركة جماهيرية، في فعاليات جمعة "بوحدتنا نسقط المؤامرة"، على أرض مخيمات العودة شرق قطاع غزة.
وأضاف "بلا شك أن الوحدة الوطنية ركيزة أساسية لتعزيز حضور القضية الفلسطينية، لذا يجب أن نعمل جميعا على تحقيقها؛ باعتبارها أولوية".
ودعا إلى موقف عربي وإسلامي وفلسطيني موحد لكبح وصد المؤامرات، التي تستهدف القضية الفلسطينية والمقدسات العربية والإسلامية.
وأدى قمع قوات الاحتلال للمشاركين في مسيرة العودة الى استشهاد 306 فلسطينيين، وإصابة أكثر 17500 جريح، بحسب إحصائية وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
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