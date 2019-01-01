خطف عاملَينِ صينيينِ في جنوب نيجيريا‎

قال متحدث باسم الشرطة النيجيرية اليوم الجمعة، إن مسلحين مجهولين خطفوا عاملَينِ صينيينِ وقتلوا رجل شرطة في ولاية إدو جنوب البلاد.



وأكد قائد شرطة ولاية إدو دان مالام محمد، أن الحادث وقع يوم الأربعاء على مشارف بنين سيتي عاصمة الولاية، مضيفًا أن الصينيينِ يعملان في شركة تحمل اسم تايم مالتيناشونال.



وأضاف: ”لم يجرِ الخاطفون أي اتصالات، لكننا نتعقبهم.. ولم يتم احتجاز أي شخص حتى الآن“، ولم يتسنَ الحصول على تفاصيل أخرى حتى الآن.

