اتحاد ألعاب القوى يسمح لـ37 روسيا بالمشاركة في منافساته كمستقلين

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الجمعة السماح للمزيد من الرياضيين الروس بالمشاركة في المنافسات الدولية المقبلة كرياضيين مستقلين.

وأوفى 37 رياضيا بـ"معايير الأهلية الاستثنائية" للمنافسة، وفقا لما قرره مجلس مراجعة المنشطات للاتحاد الدولي لألعاب القوى.

هذا القرار رفع عدد الرياضيين الروس الذين تم السماح لهم بالمشاركة كمستقلين في 2019 إلى.117 رياضي واحد هو الذي تم إلغاء وضعه كرياضي مستقل، وفقا لما ذكره الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بينما تم رفض 40 طلبا حتى الآن.

وتم حظر الاتحاد الروسي لألعاب القوى أواخر 2015 عقب تقرير من المحامي ريتشارد مكلارين قدمه للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، والذي زعم وجود برنامج ممنهج لتعاطي المنشطات برعاية الدولة.