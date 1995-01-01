بدأ فني لاسلكي.. مسيرة نصر حامد أبوزيد العملية

تمر اليوم ذكرى رحيل المفكر المصرى نصر حامد أبوزيد، الذى ولد في 10 يوليو 1943، وتوفى في 5 يوليو 2010، وهو باحث متخصص في الدراسات الإسلامية وفي فقه اللغة العربية والعلوم الإنسانية.



ويرصد "الدستور" مسيرة "أبوزيد" العملية.



عمل فني لاسلكي بالهيئة المصرية العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية 1961 -1972 م.

عمل معيدًا بقسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب، جامعة القاهرة 1972م.

عمل مدرسًا مساعد بكلية الآداب، جامعة القاهرة 1976.

حصل على منحة من مؤسسة فورد للدراسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة 1976-1977م.

عمل مدرسًا بكلية الآداب، جامعة القاهرة 1982.

عمل أستاذا مساعدا بكلية الآداب، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة القاهرة بالخرطوم خلال الفترة من 1983-1987.

عمل أستاذا مساعدا بكلية الآداب، جامعة القاهرة 1987.

حصل على منحة من مركز دراسات الشرق الأوسط، جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية 1978-1980م.

عمل أستاذًا بكلية الآداب، جامعة القاهرة 1995.

حصل على جائزة عبدالعزيز الأهواني للعلوم الإنسانية من جامعة القاهرة 1982م.

أستاذ زائر بجامعة أوساكا للغات الأجنبية باليابان 1985 - 1989م

حصل على وسام الاستحقاق الثقافي من رئيس جمهورية تونس 1993 م.

أستاذ زائر بجامعة ليدن بهولندا بدءا من أكتوبر 1995 م.

حصل على جائزة اتحاد الكتاب الأردني لحقوق الإنسان 1996م.

كرسي كليفرينخا Cleveringa للدراسات الإنسانية -كرسي في القانون والمسئولية وحرية الرأي والعقيدة - بجامعة ليدن بدءا من سبتمبر 2000م.

فاز بميدالية "حرية العبادة"، مؤسسة إليانور وتيودور روزفلت 2002.

كرسي ابن رشد لدراسة الإسلام والإنسانيات، جامعة الدراسات الإنسانية في أوترخت، هولندا 2002.

وعندما قدم أبحاثه للحصول على درجة أستاذ تكونت لجنة من أساتذة جامعة القاهرة بينهم الدكتور عبدالصبور شاهين الذي اتهم في تقريره الدكتور نصر بالكفر، وحدثت القضية المعروفة التي انتهت بترك نصر الوطن إلى المنفى، منذ 1995 بعد أن حصل على درجة أستاذ، بأسابيع.



انضم إلى جبهة عبدالصبور شاهين كل من: محمد بلتاجي وأحمد هيكل وإسماعيل سالم، وقاموا بتأليف الكتب للرد عليه حوت تكفيرا له.