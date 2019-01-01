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محافظات

محافظ الإسكندرية يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات

الجمعة 05/يوليه/2019 - 04:19 م
جريدة الدستور
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اعتمد محافظ الإسكندرية القرار رقم 612 لسنة 2019، اليوم الجمعة، الخاص بالتعريفة الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والمقدمة من مشروع محطات الركاب والانتظار.

كما اعتمد المحافظ الإسكندرية القرار رقم 613 لسنة 2019، بشأن تعديل سعر أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلي سعة 5ر12 كجم، وتعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز المخصصة للأغراض التجارية سعة 25 كجم.

وشدد المحافظ على إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار الالتزام بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها في مكان ظاهر وإلزام سائقي المواصلات بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير، موجهًا إدارة المرور بمتابعة التزام سائقي وسائل المواصلات المختلفة بالتعريفة الجديدة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدًا أنه تم التنسيق بين المحافظات المختلفة والمجاورة لمحافظة الإسكندرية على توحيد سعر المواصلات بينها.

على الصعيد ذاته.. وجه المحافظ مباحث المرور ورؤساء الأحياء ومسئولى التموين بالرقابة والمتابعة والحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها ومتابعة كل مواقف المحافظة، للتأكد من عدم استغلال السائقين وتجار أنابيب البوتاجاز.
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