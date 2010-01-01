اتهم بالإلحاد.. محطات في حياة نصر حامد أبو زيد

تمر اليوم ذكرى رحيل المفكر المصرى نصر حامد أبوزيد، الذى ولد في 10 يوليو 1943، وتوفى في 5 يوليو 2010، وهو باحث متخصص في الدراسات الإسلامية وفي فقه اللغة العربية والعلوم الإنسانية.



"مولده"

ولد نصر أبوزيد في إحدى قرى طنطا في 10 يوليو 1943، ونشأ في أسرة ريفية بسيطة، في البداية لم يحصل على شهادة الثانوية العامة التوجيهية، واكتفى في البداية بالحصول على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية قسم اللاسلكي عام 1960م.



"تعليمه"

حصل نصر علي الليسانس من قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة 1972م بتقدير ممتاز، ثم ماجستير من نفس القسم والكلية في الدراسات الإسلامية عام 1976م وأيضا بتقدير ممتاز، ثم دكتوراه من نفس القسم والكلية في الدراسات الإسلامية عام 1979م بتقدير مرتبة الشرف الأولى.



"اتهامه بالإلحاد"

أثارت كتابات نصر حامد أبوزيد ضجة إعلامية في منتصف التسعينيات من القرن الماضى، فقد اتهم بسبب أبحاثه العلمية بالارتداد والإلحاد، ونظرًا لعدم توفر وسائل قانونية في مصر للمقاضاة بتهمة الارتداد عمل خصوم نصر حامد أبوزيد على الاستفادة من أوضاع محكمة الأحوال الشخصية، التي يطبق فيها فقه الإمام أبوحنيفة، والذي وجدوا فيه مبدأ يسمى "الحسبة" طالبوا على أساسه من المحكمة التفريق بين أبوزيد وزوجته، واستجابت المحكمة وحكمت بالتفريق بين نصر حامد أبوزيد وزوجته قسرًا، على أساس "أنه لا يجوز للمرأة المسلمة الزواج من غير المسلم"، فحياة الزوجين باتت بعد ذلك في خطر، وفى نهاية المطاف غادر نصر حامد أبوزيد وزوجته الدكتورة ابتهال يونس الأستاذة في الأدب الفرنسي، القاهرة نحو المنفى إلى هولندا.





