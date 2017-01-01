"كاف" يشيد بالنجم السنغالى "كريبين دياتا" قبيل مواجهة أوغندا بدور الـ16 لـ"كان"

يستعد لاعب خط الوسط السنغالي، كريبين دياتا، لخوض مواجهة أوغندا في التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا "مصر 2019".



وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في تقرير نشره اليوم أن دياتا انضم قبل عامين لمنتخب السنغال للشباب في مشاركته ببطولة كأس إفريقيا (تحت 20 عامًا) بزامبيا حيث كان لاعبًا أساسيًا في تشكيل "أشبال التيرانجا" ونجح معهم في الوصول للنهائي لكنهم خسروا النهائي أمام البلد المضيف.



وسجل دياتا هدفين في مشوار البطولة التي كان واحدًا من أهم اكتشافاتها، ثم شارك كذلك مع السنغال في بطولة كأس العالم للشباب لعام 2017 في كوريا الجنوبية حين تأهلت السنغال لدور الستة عشر قبل الخروج على يد المكسيك.



وبعد أقل من عامين، تلقى دياتا أول استدعاء له لينضم لـ"أسود التيرانجا" في مارس الماضي، حيث وثق المدرب أليو سيسيه بقدرة اللاعب صاحب الـ20 عامًا على وضع بصمة سحرية مع المنتخب الأول مثلما فعل مع الشباب وأثبت دياتا صحة وجهة نظر مدربه.



وسجل دياتا في مباراة السنغال الأولى بمشوارها في توتال كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام تنزانيا، واحدًا من أجمل أهداف البطولة حتى الآن بعد ركلة ركينة خرجت فيها الكرة من منطقة الجزاء لتصل إلى دياتا الذي سددها مباشرة من 25 ياردة بقوة، لتسكن شباك حارس مرمى تنزانيا بطريقة رائعة، وكان أول هدف له بقميص "أسود التيرانجا"، وهدفًا لن ينساه أبدا بالتأكيد وتوج على إثره بجائزة رجل المباراة في هذا اليوم.



ويلعب كريبين دياتا حاليًا في بلجيكا مع كلوب بروج، فبعد أدائه المبهر في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا انتقل لفريق ساربسبورج النرويجي، قبل أن يلتحق ببروج في يناير 2018، وحقق بالفعل لقبين حتى الآن مع العملاق البلجيكي.



ويأمل دياتا فى أن يذهب أبعد بخطوة مما حققه مدربه سيسيه حين خسر نهائى كأس الأمم الإفريقية 2002 بركلات الترجيح أمام الكاميرون، وبالفعل نجح اللاعب بأدائه في مرحلة المجموعات بخطف أعين الجماهير التي تنتظر منه المزيد مع دخول بطولة توتال كأس الأمم الإفريقية 2019 مراحلها الحاسمة.

