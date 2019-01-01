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اقتصاد

سابع مكسب أسبوعي.. ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية

الجمعة 05/يوليه/2019 - 04:09 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الذهب اليوم الجمعة في التعاملات المسائية.

وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر عيار 18 سجل نحو 552 جنيه للعيار، فيما سجل عيار 21 نحو جنيه 650 جنيها، أما عيار 24 فسجل نحو 742 جنيها بارتفاعات طفيفة صباح اليوم، أما الجنيه الذهب فسجل نحو، 5200 فيما وصلت الأوقية 1415 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وتتجه صوب تحقيق سابع مكسب أسبوعى على الترتيب، في الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تؤثر على التوقعات بشأن اتخاذ مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) لخطوات قوية على صعيد التيسير النقدى.
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