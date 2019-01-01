مدرب نيجيريا: يجب التخلص من الهفوات الفردية أمام الكاميرون

قال الألماني جيرنوت رور، مدرب نيجيريا اليوم الجمعة، إن التخلص من الأخطاء الفردية يمثل أولوية لفريقه في مواجهة الكاميرون حاملة لقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في دور الستة عشر غدًا السبت في الإسكندرية.



وتسببت هفوة من المدافع ليون بالوجن في تلقي نيجيريا هدفًا مبكرًا خلال الخسارة المفاجئة 2-صفر أمام مدغشقر في آخر مباريات الفريقين في دور المجموعات.



وبسبب هذه الخسارة تراجعت نيجيريا للمركز الثاني في المجموعة الثانية لتواجه جارتها ومنافستها التقليدية الكاميرون في أول أدوار خروج المغلوب.



وأضاف رور الذي يأمل في أن تتحول الكبوة أمام مدغشقر إلى دافع إيجابي "أخشى ارتكاب أخطاء فردية وأتمنى أن لا تتكرر الهفوات غدًا لأن ذلك سيكلفنا الكثير".



"مباراة مدغشقر كانت خادعة قليلًا لكن نحن والجماهير تعلمنا أهمية التواضع".