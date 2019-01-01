مسيرة وزنياكي في ويمبلدون تتحول إلى أنقاض

بدا أن كارولين وزنياكي المصنفة الأولى على العالم سابقا في طريقها لتحقيق لفوز سهل اليوم الجمعة في بطولة ويمبلدون للتنس لكنها انهارت أمام الصينية تشانغ شواي لتودع المنافسات من الدور الثالث.

وتقدمت اللاعبة الدنمركية المتزوجة حديثا 4-صفر لكنه تراجعت شيئا فشيئا وسط شكواها من تقنية عين الصقر حتى خسرت في النهاية 6-4 و6-2.

وقالت وزنياكي "اعتقد أنني شاهدت بعض الكرات بشكل مختلف" مشيرة إلى غضبها المستمر من تكنولوجيا مراقبة خط الملعب.

وأضافت "هذا هو الحال في النهاية ولا يمكن تغيير قرار عين الصقر. يجب أن تمضي قدما فربما كانت التقنية على صواب وربما رأيت أنها مخطئة.. لا أعرف".

وتابعت "كنت أظن أنني فزت بنقطة ثم يعاد اللعب وهذا محبط". لكن الأكثر إحباطا هي كيفية إهدار تقدم كبير في النتيجة.

ففي آخر بطولة لها تراجعت في آخر مجموعة بعد التقدم 5-2 لتخسر أمام أرينا سابالينكا في إيستبورن.

ووجدت وزنياكي (28 عاما) إجابة بسيطة على الأسئلة حول حالتها الفنية. وقالت "اعتقد أنها لعبت بشكل أفضل وهذا ما في الأمر وحسب".

وبعد معاناة من التهاب بالمفاصل في نهاية الموسم الماضي وجدت وزنياكي صعوبة في خوض مسيرة مستقرة هذا الموسم ووصلت إلى نهائي تشارلستون في أبريل نيسان الماضي لكن بعد ذلك خرجت من الدور الأول في ثلاث من أربع بطولات لاحقة.