فولفسبورج يمدد تعاقده مع فيجورست موسما

مدد نادي فولفسبورج الألماني لكرة القدم عقد المهاجم فوتر فيجورست، هداف الفريق في الموسم الماضي، لمدة عام وحتى.2023

ولحق فيجورست بالثنائي جوشوا جويلافوجي وجيروم روسيلون في توقيع عقود التمديد مع فولفسبورج، فيما وصفه المدير الرياضي مارسيل شايفر بأنه:"خبر جيد إلى حد ما" على الموقع الإلكتروني للنادي.

وانضم الهولندي فيجورست 26 عاما لصفوف فولفسبورج قادما من نادي ألكمار الهولندي في 2018 وسجل 17 هدفا في 34 مباراة خاضها في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال فيجورست:"عندما حضرت لفولفسبورج في الصيف الماضي، أدركت سريعا أن انتقالي كان قرارا سليما. أنا وعائلتي سعداء هنا وأستمتع بكل لحظة أتواجد فيها في الملعب مع هذا الفريق العظيم".

ويستهل فولفسبورج حملته في الموسم الجديد بمواجهة ضيفه كولون يوم 17 او 18 آبأغسطس المقبل.