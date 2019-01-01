محافظة القاهرة تخصص أرقامًا لتلقى بيانات المخالفين للتعريفة

ناشدت محافظة القاهرة المواطنين بالتعاون مع أجهزة المحافظة بالإبلاغ عن مخالفات وعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة من خلال غرفة عمليات المحافظة 23912136- 23907147 .



وأكدت المحافظة في بيان لها عدم التهاون مع أي شكوى واتخاذ الإجراءات القانونية فورًا ضد أي مخالف، وأشار المحافظ إلى أن غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع غرف عمليات جميع أجهزة المحافظة وكل الوزارات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة، وغرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أي شكاوى.



وكان محافظ القاهرة قد عقد اجتماعًا عاجلًا صباح اليوم الجمعة، بحث فيه مع أجهزة المحافظة تداعيات رفع الأسعار الجديدة للبنزين والسولار بحضور مديري مواقف الأقاليم والسرفيس ووكلاء الوزارت.