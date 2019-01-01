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عالم

اليونيسكو تدرج بابل العراقية على قائمة التراث العالمي

الجمعة 05/يوليه/2019 - 04:04 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" إدراج مدينة بابل العراقية في قائمة "التراث العالمي لليونسكو".

لكن المنظمة اشترطت على الرغم من ذلك على السلطات العراقية إزالة كل المخالفات عن المدينة، وأمهلت السلطات فرصة حتى عام 2020، للخضوع لشروط المنظمة.

وبابل مدينة عراقية، تقع على نهر الفرات، كانت العاصمة حينما كان البابليون يحكمون أقاليم ما بين النهرين، واشتهرت المدينة بحضارتها، وبلغ عدد ملوك سلالة بابل، والتي عرفت بالسلالة العمورية، 11 ملكًا، حكموا على مدار ثلاثة قرون "1894-1594 ق.م.".

وكانت آثار بابل مدرجة على لائحة منظمة اليونيسكو للتراث العالمي، قبل أن تحذفها المنظمة، نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، بسبب التلاعب بمعالم المدينة الأثرية، وتغيير بعض المعالم، وإعادة بناء أجزاء دون التقيد بالأسلوب العلمي.
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