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مصر

محافظ القاهرة يعتمد "التعريفة الجديدة " للمواصلات

الجمعة 05/يوليه/2019 - 04:02 م
جريدة الدستور
ا ش ا
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اعتمد محافظ القاهرة "التعريفة الجديدة" للمواصلات من العاصمة إلى جميع المحافظات، وذلك بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية - طبقًا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية، وقرار مجلس الوزراء بالزيادة.

وذكر بيان للمحافظة، اليوم الجمعة، أن الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة برئاسة اللواء منيب العزب، مدير الإدارة انتهت من تحديد "التعريفة الجديدة" لكل الخطوط التي تربط القاهرة بمحافظات الوجه البحري والوجه القبلي.

وشدد محافظ القاهرة على مدير الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، بوضع "التعريفة الجديدة" بخط كبير وواضح داخل مواقف الأقاليم.

ووجه بالسحب الفوري لرخصة أي سائق لا يلتزم بهذه "التعريفة"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث بلغت الزيادة حوالي 15% للأجرة.

وشدد على عدم السماح بأي شكل بزيادة "تعريفة" الركوب بشكل عشوائي.. مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع عاجل فور إعلان القرار الوزاري بـ"تحريك الأسعار" ودراسة الآثار المترتبة على رفع أسعار السولار والبنزين من كل الجوانب، لتحديد قيمة الزيادة في تعريفة أجرة الركوب، بما يضمن الحفاظ على المصلحة العامة للطرفين، سواء السائقين وأصحاب السيارات، أو المواطنين الذين يستقلون المركبات في حركة النقل الداخلي أو الخارجي، مع الأخذ في الاعتبار عدم الاستغلال أو المغالاة بأي شكل من الأشكل للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وكان المحافظ قد عقد اجتماعًا ضم أعضاء وقيادات الجهاز التنفيذى للمحافظة، بحضور محمد حنفي، السكرتير العام، والمهندس مصطفى عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد، ورئيس هيئة النقل العام، ورئيس "هيئة السرفيس" ومدير الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، ومدير إدارة المرور، ومديري مديريات التموين والتجارة الداخلية، ومباحث التموين والمرور، الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، وممثلي الجهات المعنية، لدراسة وإقرار الأسعار الجديدة لأجرة نقل الركاب، واعتمادها رسميًا ومقترحات تحريكها، بما لا تتجاوز نحو 15% على الأكثر، وإعلانها مباشرة بمختلف وسائل الإعلام، وتعليق لافتات بجميع المواقف محددة لأسعار الأجرة الجديدة.

وأكد محافظ العاصمة أنه ستكون هناك رقابة مشددة على جميع مواقف السيارات، وإلزام جميع السائقين بـ"تعريفة" الأجرة التى حددتها اللجنة المختصة، سواء أجرة الأقاليم والمحافظات، أو "تعريفة السرفيس" والتاكسي، في النقل الداخلي، مع الأخذ في الاعتبار عدم الاستغلال أو المغالاة للتخفيف عن كاهل المواطنين، تنفيذا لما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية وما أقره مجلس الوزراء بالموافقة على "تحريك " أسعار المنتجات البترولية، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة.
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