موسكو: لا أساس لتحميلنا مسئولية انهيار "معاهدة الصواريخ"

أعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن موسكو أخبرت حلف شمال الأطلسي بعدم وجود أساس لتحميل روسيا المسئولية عن انهيار معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.



وذكرت البعثة - في بيان، اليوم الجمعة - أنه خلال اجتماع لمجلس "روسيا - الناتو" اليوم في بروكسل أشرنا إلى عدم وجود أساس لمحاولات تحميل موسكو المسئولية عن انهيار معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.



وأضافت "لقد ركزنا على المخاطر الحقيقية المتمثلة في تصعيد الوضع العسكري السياسي في أوروبا"، مؤكدة أن روسيا لا تنوي نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا ومناطق أخرى؛ إذا لم يتم نشر الصواريخ الأمريكية في هذه المناطق.