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رياضة

وزارة الشباب والرياضة :غرفة العمليات المركزية لبطولة أمم إفريقيا تواصل عملها علي مدار الساعة

الجمعة 05/يوليه/2019 - 04:00 م
جريدة الدستور
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أكدت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مواصلة عمل غرفة العمليات المركزية لبطولة أمم أفريقيا على مدار الساعة، لمتابعة كافة تفاصيل بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتي 19 يوليو الجاري، بهدف إنجاح البطولة وخروجها بالشكل اللائق لمصر.
جاء ذلك في البيان الصادر، اليوم الخميس، من وزارة الشباب والرياضة، وأضاف البيان أن غرفة العمليات المركزية تعمل علي إدارة ومواجهة أي أزمة ومتابعة كافة أعمال البطولة بالتنسيق مع اللجنة المنظمة أثناء مباريات البطولة وخارجها، وخلال فترات مران الفرق المشاركة في البطولة، ومتابعة تسهيل كافة متطلبات الفرق المشاركة، وتسهيل إجراءات سرعة دخول وخروج الجماهير من وإلى الاستادات، بالإضافة إلي المتابعة مع الجهات المسئولة عن تذاكر المباريات، وتأمين الفرق وتأمين مصادر الكهرباء.
كما تعمل غرفة العمليات المركزية علي توفير سبل الراحة لمشجعي الفرق الأفريقية المشاركة لمؤازرة فرقهم، مع تذليل أي عقبات أمامهم خلال فترة تواجدهم بمصر علي مدار أيام البطولة.
كما تتابع غرفة العمليات المركزية أماكن الإقامة والإعاشة للفرق والمشجعين، والحالات الطبية والإصابات خارج الملاعب للجماهير، وكذا المتابعة مع المستشفيات التي تستقبل تلك الإصابات والحالات الطبية.
يذكر أن غرفة العمليات المركزية تضم ممثلي عن وزارات الشباب والرياضة، الدفاع، الداخلية، المالية، الخارجية، السياحة، الصحة، التنمية المحلية، الطيران، النقل، الاتصالات، الكهرباء، بالإضافة إلى مركز معلومات مجلس الوزراء، وهيئة الإسعاف، والشركة القابضة لمياه الشرب.
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