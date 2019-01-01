محافظة القاهرة تهيب بالسائقين الالتزام بالتعريفة الجديدة

تابع محافظ القاهرة بغرفة عمليات المحافظة بحضور السكرتير العام ورئيس هيئة النقل العام ومدير مواقف الأقاليم والسر فيس وقيادات المرور وتم التأكيد على التزام سائقي سيارات السرفيس بالقاهرة بالتسعيرة الجديدة لحماية المواطنين، والمحددة بواقع زيادة 15% وتطبق التعريفة الجديدة على كل من سيارات السرفيس وأتوبيسات هيئة النقل العام وسيارات الأجرة (التاكسى الأبيض) ويتم الإعلان داخل كل موقف لتعريف المواطنين بخط السير وقيمة التعريفة المحددة، وفي حالة عدم التزام السائق بالتعريفة المقررة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.



وأكدت محافظة القاهرة بأن الزيادة في التعريفة الجديدة تأتى طبقا "لمعدلات الزيادة في الوقود وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة على ضرورة المتابعة الميدانية داخل مواقف النقل الجماعي بمواقف السر فيس والأقاليم، وعمل حملات مكثفة لمتابعة مدى التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المحددة، ومنع الانتظار في غير الأماكن المخصصة لهم، وإلزام كل سائق سيارة بوضع ملصق إعلاني على واجهة السيارة محدد به خط السير وقيمة التعريفة.