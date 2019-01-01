سائق يرفض تطبيق زيادة تعريفة الركوب بالأقصر لهذا السبب

رفض سائق سيارة أجرة لنقل الركاب بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، تطبيق زيادة الركوب الجديدة التي اعتمدها محافظ الأقصر.



وقال أحمد النوبي، مواطن بمحافظة الأقصر، إنه تصادف أن استقل سيارة لنقل الركاب بمنطقة المنشأة العماري شمال مدينة الأقصر.



وأضاف أن سائق السيارة رفض تطبيق الزيادة الجديدة على تعريفة الركوب بخط السير الخاص، معللًا ذلك بأن الوقود الذي تعمل به السيارة حاليًا قام بشرائه قبيل رفع أسعار المحروقات، ولذلك لن يقوم بتطبيق الزيادة حتى يقوم بتمويل السيارة بوقود جديد، طُبقت عليه زيادة سعر المحروقات.



وأشار إلى أن موقف السائق نال احترام وتقدير المواطنين، الذين أشادو بأخلاق سائق السيارة.



وفي سياق متصل أعلن محافظ الأقصر، التعريفة الجديدة للمواصلات، والتى أقرتها اللجنة العليا للإشراف على المواقف، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الأقصر بقيادة العميد محمد صلاح، وذلك بعد رفع أسعار المواد البترولية.



وطالب محافظ الأقصر مسئوليى إدارة المرور بالمحافظة، والمواقف، بالمرور على كل المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة ووضع ملصقات بالتعريفة المقررة وإعلانها، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة وخطوط السير.



كما تابع المحافظ مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر، ومسئولي المرور الإجراءات التي تم اتخاذها على كل الأصعدة لمتابعة تطبيق الأجرة الجديدة، حيث تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، سكرتير مساعد المحافظة، وبعضوية محسن الشامي، مدير الإدارة العامة لأازمات والكوارث، بالإضافة إلي أعضاء وممثلين عن عدة جهات منها المواقف والتموين والنجدة والمرور ومباحث المرور ومباحث التموين.