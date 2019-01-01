أزمة تهدد استقرار الإسماعيلي قبل انطلاق الموسم الجديد

يواجه مجلس إدارة الإسماعيلي أزمة حقيقة في معسكر إعداد الفريق للموسم المقبل، الذي يتخلله الترتيب للمواجهة الأخيرة للفريق بالدوري المصري الممتاز أمام الزمالك، والمحدد لها يوم 27 يوليو الجاري.



ويتغيب 4 من نجوم الفريق عن التدريبات منذ بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، التي بدأت منتصف يونيو الماضي، وجاءت قائمة اللاعبين الذين تغيبوا عن مران الدراويش كالآتي:



محمود متولي



انقطع مدافع وقائد فريق الإسماعيلي محمود متولي عن تدريبات الفريق الأصفر بسبب رغبته في الرحيل عن القلعة الصفراء والانتقال للنادي الأهلي الذي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب بداية من الموسم المقبل.



محمود دونجا



غاب لاعب وسط الإسماعيلي محمود دونجا، المعار من نادي الزمالك للقلعة الصفراء بنية البيع، عن التدريبات بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، التي بلغت قيمتها 250 ألف جنيه.



ورغم تدخل صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأصفر، الذي وفر مبلغ 100 ألف جنيه للاعب، طالب دونجا بالحصول على مستحقاتة كاملة قبل الانتظام في التدريبات.



كريم بامبو



رفض كريم بامبو جناح أيسر فريق الإسماعيلي الذي سينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي، الانتظام في التدريبات، إذ يفضل اللاعب عدم التجديد للقلعة الصفراء، والانتقال لناد آخر بداية من الموسم المقبل.



محمد عواد



جاء انقطاع الحارس محمد عواد عن تدريبات الفريق بعدما أعلن للمقربين منه رغبته في عدم الاستمرار بالقلعة الصفراء، والانتقال لنادي الزمالك الذي وقع له بالفعل في انتظار قرار مجلس إدارة الإسماعيلي لإتمام الصفقة.