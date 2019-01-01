براتب يصل لـ1800 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 70 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر نحو 70 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الملابس الجاهزة بالعباسية، براتب يصل لـ1800 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 70 بائعا، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط أو طلبة، على أن يتراوح عمر المتقدم بين 17 سنة، إلى 30 سنة، وذلك براتب يتراوح بين 1700 جنيه، إلى 1800 جنيه.



وحددت الشركة أماكن العمل في أكتوبر، الهرم، فيصل، المهندسين، وسط البلد، مدينة نصر.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة الاتصال على رقم 01094469710، والتواصل مع المدير المسئول محمد حسن، أو التوجه لمقر الشركة في 4 شارع العطري، عبده باشا، العباسية.