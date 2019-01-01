مفاجأة.. لون الهرم الأكبر كان مختلفًا عما عليه الآن

أكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن الهرم الأكبر كان مختلفًا تمامًا عما هو عليه الآن قبل 4500 عام.



وتابعت أن لون الهرم كان مختلفًا تمامًا، وفقًا لمجلة "ميرير" التي عثر عليها وكانت مصنوعة من أوراق البردي، والتي أكدت أن الهرم تم بناؤه عن طريق نقل أكثر من 2 مليون حجر جيري.



وأضافت أن الأحجار كانت بيضاء لامعة للغاية، وكانت الطبقة الأخيرة التي غلفت الهرم وتحتها ما يقرب من 6 ملايين طن من الصخور.



وأشارت إلى أن الهرم كان مصقولًا للغاية، حتى يعكس أشعة الشمس ويصبح علامة بارزة تظهر على بعد أميال، ولكن في القرن الرابع عشر تم تجريد الهرم من هذه الأحجار البيضاء الناصعة واستخدمت لبناء المساجد في جميع أنحاء مصر بأمر من الحاكم ناصر حسن.



وأوضحت أن الكثير منهم ما زال يلمع في المساجد وسليم حتى الآن، بينما دمرت الشمس القليل منها بسبب أشعتها القوية.