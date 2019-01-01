إزالة 650 حالة إشغال طريق بمراكز ومدن كفر الشيخ

شنت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، وبمعاونة قوات الشرطة، حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بالمراكز والمدن، بإجمالي حالات بلغت 650 حالة.



وحُرر 100 محضر إشغال طريق، و100 محضر بيئة، و100 محضر نظافة، و100 محضر إزالة إشغالات بائع متجول، و50 إزالة لوحات إعلانية، و100 إزالة فورية، و50 إزالة غرزة شاي مخالفة، و50 كشك مخالف، فضلًا عن إزالة عدد كبير من حالة التعدي على حرم الطريق العام.



يأتي ذلك، بناءً على توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات بمراكز ومدن المحافظة، بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين، وفرض سيادة القانون، وضبط كافة أشكال الخروج على القانون، حرصًا على أمن وسلامة المواطن.