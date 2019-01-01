مدبولي يتابع تطبيق تعريفة الركاب الجديدة من غرفة عمليات الوزراء

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، إلى غرفة عمليات رئاسة الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء، وذلك لمتابعة تطبيق المحافظات لتعريفة الركوب فى النقل الجماعى بعد تحريك أسعار المواد البترولية اليوم.



يأتي ذلك عقب موافقة المجلس، أمس، على إقرار تحريك رفع الدعم عن المحروقات فى مرحلته الأخيرة التي انطلقت قبل نحو 4 سنوات، ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة.



وكان مدبولي قد أوضح قبل يومين في مؤتمر عقده للصحفيين، أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والذي يتحمل تبعاته المواطن المصري الذي أثبت أنه قادر على تحمل الصعاب مهما كلفته للنهوض ببلده.



وأوضح أيضًا أن الرئيس السيسي كلف الحكومة بتنفيذ خطط الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفقراء، بالتوازي مع خطة الإصلاح الاقتصادي وإجراءاتها القاسية، للعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين وهو ما يجري تنفيذه بالفعل، مشيرًا إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي وقرب انتهاء تطوير العشوائيات الخطرة، وإصلاح منظومة التموين، وبرامج صحة المصريين بدءًا من 100 مليون صحة مرورًا بمنظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأ تجريبها في بورسعيد ومبادرة صحة المرأة وانهاء قوائم الانتظار وغيرهم، إلى جانب برامج تكافل وكرامة والبرامج التي تستهدف القرى الأكثر فقرا.