شالكه يتعاقد مع رامان ودوسلدورف يستعير تيكبيتي

أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم البلجيكي بينيتو رامان من نادي فورتونا دوسلدورف، مع انتقال بيرنارد تيكبيتي إلى دوسلدورف.

وسجل رامان 24 عاما عشرة أهداف في 28 مباراة خاضها مع فورتونا في الموسم الماضي. وانتقل إلى شالكه بعقد مدته خمس سنوات ولم يعلن الناديان عن قيمة الصفقة.

في الوقت نفسه، انضم المهاجم الغاني تيكبيتي 21 عاما إلى فريق فورتونا على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع إمكانية وجود بندا في العقد يتيح لدوسلدورف شراء اللاعب.

وكان تيكبيتي أعير في الموسم الماضي، عندما ساعد فريق بادربورن للصعود من الدرجة الثانية.