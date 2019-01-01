المترو: الدفع بجميع القطارات المكيفة قبل مباراة مصر - جنوب إفريقيا غدًا

قال المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أحمد عبدالهادى، إنه مع ارتفاع درجات الحرارة ستقوم الشركة غدا السبت بالدفع بجميع القطارات المكيفة، وذلك لنقل المواطنين المشجعين لمباراة مصر التي ستقام في استاد القاهرة الدولي.



وأضاف "عبدالهادى"، المتحدث الرسمي باسم الشركة أنه نظرا لمراعاة البعد الاجتماعي وحالة الطقس السيئة ستحرص الشركة على توفير جو مناسب للمواطنين، وذلك لتردد عدد ضخم من المواطنين على مرفق مترو الأنفاق.



وأكد رئيس الشركة أن المهندس على فضالي رئيس الشركة، شد على ضرورة توفير جو مناسب للمواطنين غدا والتشديد على الخدمة المقدمة لتتناسب مع المواطن المصري.