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مصر

الحكم بعزل "أستاذ التحرش" بجامعة القاهرة

الجمعة 05/يوليه/2019 - 03:40 م
جريدة الدستور
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◄مجلس التأديب يواجه "لاشين" بتسجيلات صوتية طلب فيها من فتاة خلع ملابسها وهددها بخروجها حامل من مكتبه.
◄الجامعة لم تصدر بيان يوضح قرار مجلس التأديب بعزل الأستاذ المتحرش.. وكلية الإعلام تواصل صرف المرتب له رغم قرار حرمانه منه.
◄النجاح في مادة "الإعلام باللغة الأجنبية" بمجسمات وجلود حيوانات يضعها الأستاذ في "كافية الأدغال".

قضى مجلس التأديب المنعقد بجامعة القاهرة بعزل الدكتور ياسين لاشين أستاذ العلاقات العامة المتفرغ بكلية الإعلام بالعزل من الوظيفة مع احتفاظه بالمعاش بعد ما ثبتت عليه تهمة التحرش الجنسي والرشوة.

فمن واقع التحقيقات في الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 2018 والمتعلقة بتداول تسجيلين على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنين تصريحات وعبارات خادشة للحياء وينطويان على تشهير بالكلية وأساتذتها وطلابها اعترف "لاشين" بأن الصوت على التسجيلين صوته لكنه مفبرك، ولم يأت بدليل على ذلك، كما ثبتت عليه تهمة الرشوة بعد التحقيق مع 7 من طلاب قسم العلاقات أكدوا فيها أن الأستاذ المذكور طلب منهم رشاوي تتمثل في مجسمات وجلود حيوانات كي يضعها في المقهى الذي يملكه (كافيه الأدغال) وذلك مقابل اجتيازهم امتحان الميد ترم في مادة (مادة إعلامية بلغة أجنبية) التي يدرسها لهم.

وقد واجه أعضاء مجلس التأديب "لاشين" بتسجيلات صوتية مع إحدى الطالبات يتفق فيها معها على الحصول على الرشاوى نظير اجتيازها ومن سيدفع معها الامتحان في مادته.

وتعود واقعة التحرش الجنسي التي اتهم فيها ياسين لاشين أغسطس عام 2018، حين تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي تسجيلين صوتيين يشيران إلى محاولة الأستاذ دفع فتاة إلى خلع ملابسها وسبها بألفاظ خادشة للحياء عندما صرخت ورفضت وتهديدها بخروجها حامل من مكتبه، وهي الواقعة التي جاء في محضر مجلس التأديب أن نيابة أمن الدولة العليا طالبت جامعة القاهرة باستيفاء التحقيقات فيها، وقد ثبت بعد التحقيق أن التسجيلين للأستاذ المذكور، حيث لم يأت بدليل واحد على أن الصوت الذي ورد فيهما ليس صوته كما ادعى، كما ثبتت عليه تهمة طلب الرشوة من طلاب الفرقة الثانية بقسم العلاقات مقابل نجاحهم في المادة التي يدرسها لهم.

المثير في الأمر أنه رغم مرور عدة أسابيع على صدور الحكم بعزل الدكتور ياسين لاشين من الوظيفة إلا أن الجامعة لم تصدر أي بيان عن النتيجة التي انتهى إليها مجلس التأديب رغم عاصفة الغضب التي أثارتها تسجيلات الابتزاز والتحرش الجنسي المنسوبة للأستاذ عند تداولها وتحرك المجلس القومي للمرأة وغيره من الجهات المعنية للتحقق من صدق الواقعة. والأخطر أن خطاباً سبق ووصل من الجامعة إلى كلية الإعلام منذ عدة شهور يطلب منها تسليمه العمل من جديد بعد انتهاء الأشهر الثلاث لإيقافه عن العمل لإجراء التحقيق معه، وهو الأمر الذي تراجعت عنه الجامعة بعد أن هدد طلاب الكلية بالتظاهر، وما زال الدكتور ياسين لاشين يحصل على مرتبه من الكلية حتى الآن رغم صدور قرار بعزله على أن يحتفظ بمعاشه فقط، وبسؤال مصدر مسئول بالكلية أكد أن القرار في مثل هذه الأحوال يكون للجامعة، وأن على إدارة الكلية التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد عزل الأستاذ المذكور، لأن سكوت إدارة الجامعة وإدارة كلية الإعلام عن إعلان قرار عزل الأستاذ واتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك يمثل سابقة خطيرة في قضية من هذا النوع كانت محل اهتمام الرأي العام وفزع أولياء الأمور على بناتهم، بالإضافة إلى وجود شبهة لإهدار المال العام بالاستمرار في صرف مرتب الأستاذ.
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